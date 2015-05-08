Киевлянин нашел 14 гранат и более 800 патронов в одном из парков на проспекте Победы

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киеве.

В частности, как сказано в сообщении, вчера в 15.30 на проспекте Победы к работникам милиции Шевченковского райуправления милиции обратился киевлянин с намерением добровольно сдать боеприпасы. По словам мужчины, опасный тайник он нашел неподалеку от свалки в одном из парков на проспекте Победы. Обнаружив предметы, похожие на патроны и гранаты, он решил забрать их и сдать в ближайший отдел милиции. По дороге мужчина увидел стражей порядка и сообщил им об опасной находке, отметили в ОСО.

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На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа районной милиции и специалисты взрывотехнической службы.

В целом у жителя столицы изъято 859 патронов к стрелковому оружию и 14 гранат Ф-1 с запалами. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка, отметили в милиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве 9 мая будут дежурить более 5 тысяч силовиков и "бронегруппы" со снайперами.