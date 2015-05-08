Кличко заявил что никогда не подписывал соглашений с олигархами

Об этом говорится в ответе Кличко на запрос народного депутата Мустафы Найема, сообщили УНИАН в пресс-службе мэра.

“Я никогда не подписывал никаких соглашений с олигархами. Фирташ никогда не финансировал меня и мою политическую силу. Я не имею никаких обязательств ни перед кем, кроме киевлян, которые избрали меня мэром и доверили управление столицей”, - заявил Кличко.

Мэр подчеркнул, что сегодня развернута грязная кампания, в которую его пытаются втянуть.

“Я не собираюсь играть в чужие грязные игры, направленные на дискредитацию украинской власти, и киевской в частности, и на дестабилизацию ситуации в столице и в стране. Для меня сегодня самое главное - обеспечение жизнедеятельности столицы и решение проблем киевлян”, - подчеркнул Кличко.

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Как сообщал Униан ранее, бизнесмен Дмитрий Фирташ заявил, что поддерживал кандидатуру Виталия Кличко в президенты Украины. "В 2012 году я понял, что Янукович не будет делать реформы. Я подумал, что нужен новый кандидат на 2015 год... я нашел такого кандидата. Это был Виталий Кличко", - сказал Фирташ.