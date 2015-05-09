В пяти парках Киева будут играть иностранные военные оркестры

Как сообщает пресс-служба президента Украины, 9 мая в Киеве прошли мероприятия по празднованию 70-летия Победы над нацизмом, одним из которых стал Марш военных оркестров.

«Начиная новую традицию, Администрация президента пригласила к выступлению не только украинские, но и иностранные оркестры», - сообщает пресс-служба и отмечает: «В этом году, как и в дальнейшем, Украина заменяет военные парады на мирные. Вместо вооруженных угроз мы должны продемонстрировать миру истинный характер украинского народа - открытый, миролюбивый и патриотический».

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Так, в Мариинском парке будет играть Польский военный оркестр, в Ботаническом саду им. академика Гришко — Эстонский, в парке Шевченко — Иорданский, а в Голосеевском — Литовский. В парке Победы на Дарнице разместится оркестр из Сербии.