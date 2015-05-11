Радиация в Киеве и Зоне отчуждения в пределах нормы - ГСЧС

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 радиационный фон составляет: в Киеве - 12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

В Чернобыле – 22 микрорентгена в час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС – 57 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона до 140 микрорентген в час).

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Как сообщал УНИАН, 28 апреля на территории комплекса лесного хозяйства «Чернобыльская пуща» в зоне отчуждения, в Иванковском районе на площади около 320 гектаров возник пожар. 29 апреля в 10.30 пожар был локализован.

30 апреля ГСЧС сообщила, что повышение радиационного фона из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Киевской области не зафиксировано.

Справка УНИАН. Зона отчуждения ЧАЭС, которая также называется Чернобыльская зона отчуждения, - запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на атомной электростанции. Зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.