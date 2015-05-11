В Киеве ночью загорелся рынок, тушили огонь более часа (фото)

Как сообщают пресс-служба ГСЧС Киева, звонок о пожаре на территории рынка на улице Миропольская, 2 поступил в три часа ночи.

"В 4:15 спасатели ликвидировали возгорание, предупредив дальнейшее распространение огня на рядом расположенные торговые киоски. В результате пожара разобраны 10 м кв. кровли, повреждены электротовары и закопчены стены павильона", - сообщает пресс-служба.

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Жертв и пострадавших нет, причину возгорания устанавливает следственно-оперативная группа Деснянского района.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве произошел сильный пожар. С огнем боролись порядка 20 единиц техники и около 60 человек личного состава МЧС. Дым от пожара на ВДНХ был виден над Красной площадью.