Возле дома одного из депутатов Киевсовета взорвалась граната

11 мая во дворе частного дома, где проживает депутат Киевсовета Александр Федоренко, неизвестные бросили гранату, - пишет Hromadske.tv.

Согласно сообщению пресс-службы политика, событие произошло около часа ночи в Василькове, когда депутат находился дома со своей семьей.

В ходе происшествия никто не пострадал.

«Во время взрыва на улице находились сам депутат и его родные. Граната разорвалась около ограды, металлическая конструкция которой обезопасила от ранений людей, которые находились в 15 метрах от места взрыва. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

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По факту взрыва открыто уголовное производство.

Алексанжр Федоренко - внефракционный депутат, член комиссии по вопросам самоуправления Киевсовета. Работал заместителем главы Шевченковского района, помощником народного депутата.

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Как сообщал УНИАН, на стадии досудебного расследования в деле по факту покушения на умышленное убийство Кернеса назначено 46 экспертиз. Результаты назначенных экспертиз будут получены до конца мая.