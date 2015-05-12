Киевлян приглашают обсудить концепцию развития города
18 мая с 10:00 до 17:00 в столице состоится Стратегическая сессия «Киев как мировой город», главная цель которой – разработка и утверждение новой концепции развития города, которая в дальнейшем может стать основой для создания отраслевых программ столицы.
Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Главная задача сессии – сделать Киев одним из мировых центров общественной мысли и общественного влияния, превратить город в эпицентр мировых инновационных изобретений в различных отраслях», – сказала она.
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К сотрудничеству и участию в сессии приглашены выдающиеся специалисты и лидеры мнений: экономисты, бизнесмены, ТОП-менеджеры гостиничного и ресторанного бизнеса, журналисты, блогеры, урбанисты, маркетологи, застройщики, банкиры, представители НПО, туристические активисты и многие другие.
Организаторами сессии выступают Киевская городская государственная администрация (КГГА), Управление туризма КГГА и команда «ВікіСітіНоміка», главным организатором является Гражданская платформа Новая Страна.
«Киевская городская власть призывает всех небезразличных киевлян принять участие в Стратегической сессии и вместе с нами определить будущее нашего родного города», – подчеркнула Анна Старостенко.
Обсуждение во время сессии будет касаться следующих вопросов:
• Как мы должны позиционировать Киев?
• Каким его должны видеть и что о нем должны знать внешние и внутренние туристы?
• Как превратить наш город на более комфортный, привлечь туристов и инвесторов?
• Сколько и каких нам нужно туристов?
• Какие существующие или вновь созданные туристические объекты должны стать всемирно известной символикой города?
• Какие кластеры экономики Киева мы должны развивать и каким образом?
• Какие мероприятия нужно внедрять для популяризации города?
Мероприятие состоится 18 мая 2015 года в Президент Отеле (ул. Госпитальная, 12, Киев)
Зарегистрироваться можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1t862dq2uaIocz6ff87FCYUcTz052q59eyUCkGAAzfMA/viewform