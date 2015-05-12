Киевлян приглашают обсудить концепцию развития города

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Главная задача сессии – сделать Киев одним из мировых центров общественной мысли и общественного влияния, превратить город в эпицентр мировых инновационных изобретений в различных отраслях», – сказала она.

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К сотрудничеству и участию в сессии приглашены выдающиеся специалисты и лидеры мнений: экономисты, бизнесмены, ТОП-менеджеры гостиничного и ресторанного бизнеса, журналисты, блогеры, урбанисты, маркетологи, застройщики, банкиры, представители НПО, туристические активисты и многие другие.

Организаторами сессии выступают Киевская городская государственная администрация (КГГА), Управление туризма КГГА и команда «ВікіСітіНоміка», главным организатором является Гражданская платформа Новая Страна.

«Киевская городская власть призывает всех небезразличных киевлян принять участие в Стратегической сессии и вместе с нами определить будущее нашего родного города», – подчеркнула Анна Старостенко.

Обсуждение во время сессии будет касаться следующих вопросов:

• Как мы должны позиционировать Киев?

• Каким его должны видеть и что о нем должны знать внешние и внутренние туристы?

• Как превратить наш город на более комфортный, привлечь туристов и инвесторов?

• Сколько и каких нам нужно туристов?

• Какие существующие или вновь созданные туристические объекты должны стать всемирно известной символикой города?

• Какие кластеры экономики Киева мы должны развивать и каким образом?

• Какие мероприятия нужно внедрять для популяризации города?

Мероприятие состоится 18 мая 2015 года в Президент Отеле (ул. Госпитальная, 12, Киев)

Зарегистрироваться можно по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1t862dq2uaIocz6ff87FCYUcTz052q59eyUCkGAAzfMA/viewform