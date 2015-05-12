Киевский трамвай наехал на Google-мобиль (фото)

Автомобиль "Опель" проводил специальной камерой, закрепленной на крыше авто, фотосъемку городских улиц, пишет Сегодня.

Как сообщили в КП "Киевпастранс", авария произошла ориентировочно в 10.45, когда трамвай №8 ехал в депо.

Читайте такжеБританские СМИ включили Троещину в список самых опасных мест мира на картах Google (фото)"Да, машины столкнулись. На место выехали сотрудники ГАИ, которые оформили ДТП. Задержка движения трамваев составила 10-15 минут. Машины сильно не пострадали, немного притерлись. Водитель "Опеля" написал расписку, что претензий к водителю трамвая не имеет", – сообщили в КП "Киевпастранс".