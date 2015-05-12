Киевский трамвай наехал на Google-мобиль (фото)
14:21, 12 мая 2015Киев
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Утром в районе Ленинградской площади в Киеве столкнулись трамвай №8 и Google-мобиль, осуществляющий объезд Киева в рамках проекта Street View.
В Киеве столкнулись трамвай и Google-мобиль / autokiev.info
Автомобиль "Опель" проводил специальной камерой, закрепленной на крыше авто, фотосъемку городских улиц, пишет Сегодня.
Как сообщили в КП "Киевпастранс", авария произошла ориентировочно в 10.45, когда трамвай №8 ехал в депо.
Читайте такжеБританские СМИ включили Троещину в список самых опасных мест мира на картах Google (фото)"Да, машины столкнулись. На место выехали сотрудники ГАИ, которые оформили ДТП. Задержка движения трамваев составила 10-15 минут. Машины сильно не пострадали, немного притерлись. Водитель "Опеля" написал расписку, что претензий к водителю трамвая не имеет", – сообщили в КП "Киевпастранс".
autokiev.info
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