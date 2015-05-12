В Киеве задержан мужчина, который совершил 21 вооруженное ограбление ломбардов и ранил милиционера

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, во время последнего ограбления, совершенного в Деснянском районе столицы, злоумышленник завладел наличными на сумму более 36 тыс. грн и ювелирными изделиями общей стоимостью почти 400 тыс. грн. Кроме того, он подозревается в посягательстве на жизнь милиционера, который пытался задержать разбойника в момент совершения преступления.

Задержанный работал грузчиком в Киеве, но зарплату в 3-3,2 тыс. грн считал недостаточной, потому что содержит жену и трех малолетних детей. Тяжелое материальное положение, пояснил он, толкнуло его на преступные действия.

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"В ходе досудебного расследования выяснено, что на счету задержанного - 21 разбойное нападение, которые вор совершал в течение полугода практически во всем Киеве. Впрочем, правоохранители обоснованно считают, что количество эпизодов преступной деятельности подозреваемого гораздо больше. Поэтому его тщательно проверяют на причастность к совершению аналогичных уголовных правонарушений", - отметили в столичной милиции.

У подозреваемого дома работники милиции изъяли золотые украшения и мобильные телефоны, а на работе в личном шкафчике – еще часть ювелирных изделий.

В 2005 году задержанный был осужден на пять лет за нанесение тяжких телесных повреждений. Через три года он вышел из мест лишения свободы за примерное поведение.

Расследуя уголовное производство, открытое по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой), работники Деснянского райуправления милиции установили, что 26 февраля фигурант совершил нападение на пункт выдачи мини-кредитов в Днепровском районе Киева, затем решился совершить аналогичное преступление по другому адресу. Во время второй попытки он ранил милиционера, когда тот пытался его задержать.

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Участковый инспектор милиции, находясь рядом с пунктом денежных займов, обратил внимание на похожего по приметам мужчину, на которого поступило ориентирование. Когда подозрительный парень зашел в помещение кредитного товарищества и стал требовать от работниц деньги, милиционер забежал следом и приказал ему лечь на пол. Выполняя команду участкового, злоумышленник незаметно достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся. Милиционер с тяжелыми ранениями уже больше двух месяцев находится в госпитале.

В совершенных противоправных деяниях фигурант признался и свою вину признал полностью, сообщили в ОСО.

Как сообщал УНИАН ранее, 11 мая неизвестные совершили покушение на депутата Киевсовета Александра Федоренко.