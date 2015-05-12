Кличко встретился с депутатами и министром внутренних дел земли Баден-Вюртемберг

Киевский городской голова Виталий Кличко провел встречу с делегацией депутатов ландтага земли Баден-Вюртемберг во главе с депутатом Вальтером Гайлером и министром внутренних дел земли Райнгольдом Галлем, на которой стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на официальном портале КГГА.

Члены немецкой делегации отметили необходимость проведения быстрых и эффективных реформ, в том числе и децентрализации, которая бы расширила права местных общин.

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В ходе встречи также речь шла о борьбе с коррупцией, привлечении инвестиций, важности внедрения энергоэффективных технологий для уменьшения энергозависимости и обеспечения безопасности в Киеве.

Райнгольд Галль отметил, что Баден-Вюртемберг готов рассмотреть возможность помощи Украине в проведении реформ, в том числе и за счет ноу-хау, которыми обладает Германия, и способствовать усовершенствованию системы безопасности в городе. Также немецкие депутаты пригласили киевских чиновников посетить Баден-Вюртенберг и на месте изучить опыт реформирования полиции.