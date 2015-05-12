Власти Киева хотят расширить сеть детских садов

Киевская городская власть делает все возможное, чтобы повысить уровень социальной защищенности и поддержки многодетных матерей столицы. В том числе и когда речь идет о расширении сети детских садов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Радуцкий, на торжествах по случаю Дня Матери в Культурном центре «УТОГ», сообщает сайт КГГА.

«Мы понимаем, что современные женщины, даже имея большую многодетную семью, стремятся работать. И именно в компетенции городской власти обеспечить достаточным количеством мест для их детей в детсадах. Поэтому сегодня по поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко, столичная власть решает вопрос расширения сети дошкольных учебных заведений», – отметил он.

Так, по словам Михаила Радуцкого, все застройщики жилых микрорайонов возьмут на себя обязательство строить в первую очередь объекты социальной инфраструктуры, в том числе и детсады, а потом уже сами дома.

«Кроме того, еще с прошлого года город провел инвентаризацию и начал процесс возвращения в коммунальную собственность столицы помещения детских садов, которые используются не по целевому назначению», – добавил Михаил Радуцкий.

В общем, на мероприятии присутствовали более 300 многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также представители общественных и женских организаций Киева. Поздравляя с праздником, заместитель председателя КГГА подчеркнул, что каждая из них сегодня совершает огромный подвиг, достойный глубокого уважения и благодарности.

«Сегодня каждая из матерей – героиня, но отдельно хотелось бы поблагодарить тех, кто подарили нам героев, которые защищают всех нас на Востоке Украины. Низкий поклон вам», – подчеркнул он.