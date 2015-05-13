Кличко выступил против монополий: Они убивают малый и средний бизнес

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире 5 канала.

«Монополии, которые существуют в Украине, убивают экономику. Украина может стать современной только тогда, когда заработает экономика равных возможностей, когда будет создана конкурентная среда. Не тайна, что более 50 процентов поступлений в бюджеты развитых стран составляют налоги от малого и среднего бизнеса. Мы должны переходить к мировым стандартам, и потому монополий не должно быть», – подчеркнул Виталий Кличко.

Читайте такжеКличко заявил что никогда не подписывал соглашений с олигархами

Он подчеркнул, что все олигархи сыграли негативную роль в том, что не давали украинской экономике развиваться.

«Любой из олигархов имеет свои капиталы только потому, что он монопольно контролирует то или иное направление. От этого мы должны уйти, если хотим построить современную страну. Должны быть созданы прозрачные правила для конкурентной среды. Привилегий или монополий не должно быть», – отметил Виталий Кличко.