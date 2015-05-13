Кличко: За последние полгода поступили более 800 сообщений о минировании объектов в столице

В Украине разворачивается информационная война, целью которой является посеять страх и подорвать доверие населения к действующей власти.

Об этом Киевский городской глава Виталий Кличко заявил в эфире 5 канала, передает сайт КГГА.

«Сейчас распространяется много информации, которая имеет цель разрушить доверие как к государственной, так и к местной киевской власти, дестабилизировать ситуацию и заставить киевлян жить в страхе. Например, за последние полгода поступило более 800 звонков о минировании. Также проводят проплаченные митинги. Все прекрасно понимают, что дестабилизация ситуации, скажем, в Донецке, – это дестабилизация в одном регионе. Но турбулентность в Киеве даст эхо по всей стране», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Отвечая на вопрос относительно заявлений Дмитрия Фирташа, Кличко отметил, что олигарх не имел отношения к его баллотированию на должность мэра, и сейчас Кличко пытаются втянуть в грязные игры.

«Во время суда было много громких заявлений, даже о борьбе против Януковича. Начиная с Майдана, тогда, когда была критическая ситуация, все встречались со всеми, и говорили о одну ключевую вещь – стабилизацию ситуации в стране. Нужно было – я встречался с Коломойским, нужно было – ехал в Донецк и встречался с Ахметовым. Если нужно было, то ездил и к Януковичу в Межигорье. Когда ты занимаешься политикой, ты должен общаться со всеми, когда речь идет о стабилизации ситуации в стране», – отметил Виталий Кличко.