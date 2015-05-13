У Кличко вводят новейшие технологии для очистки воды в столице

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко заявил в эфире 5 канала.

«Мы привыкли к тому, что воду из-под крана пить нельзя. Но мы начали переходить к европейским стандартам и немецкая компания предложила новейшие технологии по очистке воды. Реализацию этого проекта мы начинаем в этом месяце на Оболони, и дальше будем внедрять эту технологию в других районах города», – подчеркнул Виталий Кличко.

Городской голова отметил, что главной задачей столичной власти стала борьба с коррупцией.

«За прошлый год мы создали базис для дальнейших изменений. Например, за первый квартал этого года доходы городского бюджета выросли на 20% за счет уничтожения коррупционных схем. В первую очередь мы провели аудиты и передали все материалы в правоохранительные органы. К сожалению, до сих пор ждем от правоохранительных органов четких ответов на вопросы «Кто виноват?» Мы ждем более эффективных и быстрых действий правоохранителей», – подчеркнул мэр.

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Виталий Кличко отметил, что на следующей неделе будет презентовано одно из направлений проекта Smart City.

«На следующей неделе будет презентация электронного бюджета – благодаря которому каждый киевлянин сможет увидеть все поступления и расходы на уровне города и отдельного района, ЖЭКа», – рассказал Виталий Кличко. Кроме этого, проект Smart City, который собираются реализовать в столице, будет включать в частности программу контроля за движением транспорта в городе, систему безопасности.