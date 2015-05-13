Пляжи Киева не признают безопасными из-за мусора и незаконных МАФов

Подготовка киевских пляжей в этом году затягивается. Если в прошлом году 10 столичных пляжей получили паспорта готовности уже в конце мая, то в этом, по признанию ведомства, эту дату могут перенести на 21 июня. Причина - огромные горы мусора, которые до сих вывозят коммунальщики из зон отдыха, и демонтаж незаконных МАФов, установленных на пляже, пишет Сегодня.

В КП "Плесо", которое занимается подготовкой киевских пляжей к сезону, заявили, что занимаются подготовкой 11 пляжей и 14 зон отдыха. Обычно сезон начинается 15 мая, но паспорта готовности пляжи получат лишь к концу месяца.

"Сейчас мы ремонтируем раздевалки, приводим в порядок туалеты, фонтанчики с водой, набираем спасателей, убираем мусор. Также идет проверка санстанции и ГСЧС. Планируем, что до 21 июня будут готовы паспорта для всех пляжей", - говорит первый замгендиректора КП "Плесо" Георгий Мепаришвили.

Открыть планируют самые популярные пляжи в Гидропарке и других районах Киева: "Детский", "Инвалидный", "Молодежный", "Венеция" (на этом пляже появится бесплатный Wi-Fi), "Радуга", "Тельбин", "Наталка" и др. Обещают, что в зонах отдыха возле воды исчезнут неза­конные МАФы и палатки.

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"В Оболонском районе уже демонтировали четыре шатра, а всего нужно убрать около 50", - говорит директор департамента благоустройства Дмитрий Белоцерковец.

Старт сезона зависит и от качества воды. В СЭС Киева заявили, что их сотрудники проводят проверки как раз на этой неделе. "Перед началом сезона мы не меньше двух раз проводим исследования. Пока питьевая вода в фонтанчиках в норме, кроме одного — на пляже "Золотой". Радиологических отклонений, паразитов и гельминтов в грунте не выявлено. Воду еще не проверяли — она должна прогреться минимум до +18 °С. А вообще на пляжах многое не сделано. Например, не предоставлены акты исследований дна", — рассказали в СЭС.

Также есть опасность, что спасателей на столичных пляжах в этом году станет меньше.

"Сокращают и медиков, и матросов. Им предлагают перейти на сезонную работу, то есть с 15 мая по 15 сентября — работа, а потом восемь месяцев гуляй, где хочешь. Но работники с опытом на такое не пойдут", — жалуются работники спасательно-водолазной службы. В мэрии вопрос со спасателями пообещали решить.