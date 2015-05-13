Столичная власть планирует создать в Киеве сеть центров защиты прав потребителей

Об этом в ходе онлайн-конференции в пресс-студии "Сегодня Мультимедиа" заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

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"В Киеве создается система сервисных центров для защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг – "Центр обслуживания потребителей". На фоне повышения тарифов и перехода на прямые договоры с исполнителями услуг, киевляне должны иметь возможность обратиться за помощью и решить спорный вопрос с "Киевэнерго" и "Киевводоканалом" и тому подобное. Обратившись в сервисный центр люди смогут оставить заявку, адресованную любому исполнителю, оформить необходимые документы, в том числе договоры, получить консультацию специалиста", – сообщил он.

По словам заместителя городского головы, несколько пилотных центров планируется открыть уже в ближайшие месяцы.

"Создание таких центров – новая, но необходимая для нашего города практика, поэтому мы отшлифуем все процессы в "пилотном" режиме, а затем распространим на весь город. Сервисные центры помогут жителям получить исчерпывающую информацию о тарифах и ценообразовании, а также данные о том, куда средства уплачены за коммуналку. Кроме того, в сервисном центре потребитель сможет оформить перерасчет за некачественно предоставленную услугу", – отметил Пантелеев.