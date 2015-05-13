Кличко вместе с воспитанниками клуба "Динамо" почтил память Валерия Лобановского

Киевский городской голова Виталий Кличко вместе с представителями и воспитанниками клуба «Динамо», спортсменами и общественностью почтил память легендарного украинского тренера Валерия Лобановского. Митинг памяти великого тренера состоялся в Киеве возле скульптуры Лобановского рядом со стадионом «Динамо», сообщается на официальном портале КГГА.

«Уже 13 лет Валерия Лобановского нет с нами, но его идеи продолжают жить и сегодня, продолжает жить его дело, память о нем. Его воспитанники сегодня вспоминают наставления тренера, его достижения и победы», – отметил Кличко.

Мэр Киева рассказал, что с детства болел за «Динамо» и посещал матчи любимой команды на Республиканском стадионе. Так произошло его первое знакомство с футболом Валерия Лобановского – человека, который объединил вокруг своей идеи не только команду, но и миллионы болельщиков.

«Я еще маленьким мальчиком приходил на стадион и после матча мы скандировали: «Динамо с Днепра, Киев – ура!» – рассказал Кличко.