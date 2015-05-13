Активисты призывают Кличко не уничтожать советские мозаики на станциях столичного метро

Инициаторы проекта Soviet Mosaics in Ukraine написали открытое письмо мэру города Виталию Кличко с просьбой не трогать фрагменты мозаики советского периода на станциях столичного метрополитена, сообщает Вечерний Киев.

В частности, речь идет о мозаичном панно на станции метро "Шулявская" (создано в 1963 году) — работа заслуженного деятеля искусств Украины, лауреата Государственной премии имени Т. Шевченко, Ивана Литовченко; и мозаичное панно на станции метро "Дворец Украина" (создано в 1984 году), автором которого является заслуженный деятель искусств Украины, народный художник УССР Степан Кириченко.

Кроме того, активисты настаивают на создании независимой экспертной комиссии для исследования культурной ценности художественного оформления станций киевского метрополитена.

"Согласно ст.13 Закона Украины "Об охране культурного наследия" объекты культурного наследия независимо от форм собственности в соответствии с их археологической, эстетической, этнологической, исторической, художественной, научной или художественной ценностью подлежат регистрации путем занесения в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категориям национального и местного значения памятника. Порядок определения категорий памятников устанавливается Кабинетом Министров Украины. С занесением в Реестр на объект культурного наследия, на все его составляющие элементы, составляющие предмет его охраны, распространяется правовой статус памятника", - отмечается вобращении.

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Отметим, в столице депутаты предлагают демонтировать объекты отделки станций киевского метрополитена, которые являются носителями коммунистической символики.