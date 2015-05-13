В центре Киева пройдет концерт европейской и украинской музыки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, концерт европейской и украинской музыки начнется в 12.40 на Михайловской площади.

Среди произведений, которые прозвучат на концерте, - шедевры мировой классики «Ода к радости» Бетховена, «Королевский фейерверк» Генделя, а также народные песни европейских стран, украинская музыка и танцы. Завершающим аккордом станет исполнение «Аллилуйя» Генделя и «Молитвы за Украину» Лысенко. Изюминкой концерта будет исполнение ансамблем «Горлиця-АРТ» эстрадной и классической музыки на украинском национальном инструменте - цимбалах, говорится в сообщении.

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В мероприятии примут участие ведущие творческие коллективы города - Киевский академический муниципальный духовой оркестр, Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль «Калина», Академический камерный хор «Хрещатик», Ансамбль солистов «Благовест» и Ансамбль музыки народов мира «Горлиця-АРТ».