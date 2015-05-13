У задержанного за разбойное нападение в Киеве изъяли большой арсенал оружия (фото, видео)

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины в г.Киеве.

Отмечается, что изъятое направлено на экспертное исследование.

В правоохранительных органах напоминают, что две недели назад в милицию обратился охранник ресторана на Днепре, который сообщил, что неизвестные мужчины в масках, угрожая неустановленным короткоствольным оружием, похитили из сейфа заведения 200 тыс. грн.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники Печерской районной милиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска городского главка задержали 26-летнего мужчину. Уроженец Житомирской области обоснованно подозревается в разбойном нападении, совершенном в один из ресторанов в Печерском районе.

Правоохранители выясняют канал поступления оружия до Киева и цель его хранения.

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Кроме совершения разбоя (ст. 187), фигуранту уголовного производства объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, утром 29 апреля в Киеве неизвестные вооруженные люди в масках ограбили ресторан.

Об инциденте по спецлинии «102» сообщил охранник ресторана. Работникам следственно-оперативной группы, которые выехали на место вызова, мужчина рассказал, что около 4.20 в ресторан зашли неизвестные мужчины в масках. Заведение уже был закрыто, посетители отсутствовали, охранник был в помещении один. Злоумышленники, угрожая неустановленным короткоствольным оружием, связали охранника и похитили сейф.

Ранее в СБУ сообщали, что в Киеве изъяли большой арсенал оружия у бойцов одного из батальонов самообороны.