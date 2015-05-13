Чиновник регистрационной службы попался на взятке в 70 тысяч гривен

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Прокуратурой Киевской области совместно с Департаментом противодействия преступности в сфере экономики МВД Украины разоблачен на взятке в сумме 70 тыс. грн заместитель начальника регистрационной службы Главного управления юстиции в г. Киеве», - говорится в сообщении.

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Установлено, что 36-летний регистратор требовал у гражданина неправомерную выгоду за выдачу свидетельства о праве собственности на нежилое помещение в центре столицы.

По данным ГПУ, в настоящее время продолжаются обыски в помещении отдела государственной регистрации прав на недвижимое имущество регистрационной службы Главного управления юстиции в Киеве и в домовладении чиновника.

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Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в этом году столичная власть планирует открыть центры защиты прав потребителей коммунальных услуг, которые будут работать для киевлян по принципу "единого окна" и призваны помочь потребителю в отношениях с монополистами.