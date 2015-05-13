В Киеве мощный "гейзер" перекрыл дорогу автомобилям (видео)
19:58, 13 мая 2015Киев
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По данным коммунальщиков, на одном из пожарных гидрантов сорвало предохранитель.
Мощный "гейзер" перекрыл дорогу на столичном проспекте / Фото Константина Рухлова / vk.com
Сегодня, 13 мая, жители столицы имели возможность наблюдать мощный гейзер, который бил из-под земли на проспекте Науки, сообщает корреспондент ТСН.
Как рассказали коммунальщики, такое событие произошло во время плановой проверки работы пожарных гидрантов. На одном из них сорвало предохранитель, и вода сильной струей начала бить из-под земли, поливая машины и затрудняя движение по проспекту.
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Ответственные службы быстро перекрыли воду, полноценное движение по дороге было восстановлено. Пострадавших и ущерба в результате происшествия нет.
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