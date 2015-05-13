В Киеве мощный "гейзер" перекрыл дорогу автомобилям (видео)

Сегодня, 13 мая, жители столицы имели возможность наблюдать мощный гейзер, который бил из-под земли на проспекте Науки, сообщает корреспондент ТСН.

Как рассказали коммунальщики, такое событие произошло во время плановой проверки работы пожарных гидрантов. На одном из них сорвало предохранитель, и вода сильной струей начала бить из-под земли, поливая машины и затрудняя движение по проспекту.

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Ответственные службы быстро перекрыли воду, полноценное движение по дороге было восстановлено. Пострадавших и ущерба в результате происшествия нет.