Кличко поручил провести расследование относительно возможных фактов коррупции в «Киевпастрансе»

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, по поручению мэра, служебное расследование будут проводить первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, и. о. директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Александр Козловский и директор КП «Киевпастранс» Сергей Майзель.

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По данным журналистов, якобы теневые схемы в «Киевпастрансе» до сих пор существуют, в частности, в реорганизованном автопарке, созданном в результате объединения 2-го и 7-го автопарков. Журналисты сообщают, что учет пассажиров, а соответственно вырученных средств, ведется непрозрачно.

«Я поручил проверить информацию, приведенную журналистами. И еще раз обращаюсь к представителям СМИ: если у вас есть информация о фактах коррупции в столице – предоставляйте ее. Каждый чиновник в Киеве должен помнить, если киевляне жалуются на коррупцию в его подразделении – это его личная ответственность. А моя реакция будет жесткой», – подчеркнул Кличко.