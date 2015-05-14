Киевская власть планирует сделать публичной информацию о градостроительных процессах - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевсовета.

«Для предотвращения этим «строительным грибам», что вырастают в столице, уже создан Центр мониторинга застройки Киева. Проблемы незаконного строительства возможно решить только объединив усилия властных структур, общественности и средств массовой информации. Городская власть планирует открыть максимальный доступ к информации о градостроительных процессах», – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что на сайте Градостроительного кадастра Киева уже появился новый раздел (он дорабатывается, и за несколько дней будет работать на полную мощность), в котором можно ознакомиться с информацией обо всех участках, на которые выдавались градостроительные условия и ограничения.

«Каждый киевлянин, увидев стройплощадку, может зайти на сайт градостроительного кадастра и посмотреть, выдавались градостроительные условия и ограничения относительно этого объекта. Если не выдавались – это уже свидетельствует, что строительство происходит с нарушениями. И нам очень важно как можно раньше узнавать о таких случаях. Ведь чем раньше мы сможем выявить проблему и остановить мошенничество, тем меньше рисков, что появится еще один незаконный дом», – отметил мэр Киева.

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Виталий Кличко подчеркнул, что ответственность каждого главы района столицы – это быстрое реагирование и предоставление в городскую госадминистрацию информации о незаконных строениях.

«Я об этом главам районов говорил и напоминаю еще раз!», – сказал Киевский городской голова.

Также мэр отметил, что он обратился в городскую прокуратуру по поводу проверки всех документов относительно законности строительства на Никольской Слободке.