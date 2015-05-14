90 семей погибших участников АТО получат земельные участки в Киеве

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 83 депутата из 106 присутствующих.

Утвержденный депутатами перечень составлялся по очередности по дате смерти, и насчитывает 90 человек.

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Департаменту земельных ресурсов исполнительного органа Киевсовета (КГГА) поручено до 1 июля 2015 г. предпринять организационно-правовые меры по разработке проектов землеустройства отводимых участков, а также внести на рассмотрение Киевсовета проект решения о разделе земельных участков, которые сейчас находятся в постоянном пользовании КП “Спецжилфонд”, для жилищного строительства для участников АТО (раненых и членов семей погибших при проведении АТО) в селе Быковня в Деснянском районе г. Киева.

Решением предусматривается выделение 10 соток каждой семье погибшего участника АТО.

«Мэр Киева Виталий Кличко поручил депутатскому корпусу и всем профильным структурным подразделениям городской администрации как можно быстрее устранить препятствия, из-за которых киевские семьи погибших в зоне АТО ребят не могли оформить земельные участки. Принятое решение будет способствовать более быстрому решению задачи мэра, и 90 семей погибших или умерших участников АТО смогут начать оформление участков», – сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.

Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовет расширил гарантии социальной защиты киевлян-участников АТО и членов их семей.