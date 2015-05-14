90 семей погибших участников АТО получат земельные участки в Киеве
Депутаты Киевсовета приняли решение об оформлении земельных участков гражданам-членам семей погибших участников Антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 83 депутата из 106 присутствующих.
Утвержденный депутатами перечень составлялся по очередности по дате смерти, и насчитывает 90 человек.
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Департаменту земельных ресурсов исполнительного органа Киевсовета (КГГА) поручено до 1 июля 2015 г. предпринять организационно-правовые меры по разработке проектов землеустройства отводимых участков, а также внести на рассмотрение Киевсовета проект решения о разделе земельных участков, которые сейчас находятся в постоянном пользовании КП “Спецжилфонд”, для жилищного строительства для участников АТО (раненых и членов семей погибших при проведении АТО) в селе Быковня в Деснянском районе г. Киева.
Решением предусматривается выделение 10 соток каждой семье погибшего участника АТО.
«Мэр Киева Виталий Кличко поручил депутатскому корпусу и всем профильным структурным подразделениям городской администрации как можно быстрее устранить препятствия, из-за которых киевские семьи погибших в зоне АТО ребят не могли оформить земельные участки. Принятое решение будет способствовать более быстрому решению задачи мэра, и 90 семей погибших или умерших участников АТО смогут начать оформление участков», – сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко.
Ранее УНИАН сообщал, что Киевсовет расширил гарантии социальной защиты киевлян-участников АТО и членов их семей.