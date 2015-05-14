Киевсовет дал добро на демонтаж советских символов на домах коммунальной собственности

Как передает корреспондент УНИАН, за изменение указанной символики проголосовали 86 депутатов из 106 зарегистрированных в зале.

Определено решением, что к коммунистической символике, которая подлежит демонтажу, относятся любые изображения главной государственной эмблемы бывшего Советского Союза - серп и молот, а также любые изображения Владимира Ленина.

Департаменту коммунальной собственности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) поручено до 28 июня 2015 г. составить перечень зданий и сооружений коммунальной собственности, на которых размещена коммунистическая символика, и составить графики по ее демонтажу.

Балансодержателям указанных зданий и сооружений поручено выполнить мероприятия по демонтажу коммунистической символики до 24 августа 2015 года, а до 31 марта 2016 года - установить вместо демонтированных символов коммунизма государственную символику Украины.

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По словам автора проекта решения депутата Александра Вовченко, более чем полгода отведенных для монтажа государственной символики позволят балансодержателям провести конкурсы на лучшие проекты и сделать замену.

В свою очередь, заместитель городского головы - секретарь Киевсовета отметил, что городская власть еще в прошлом году начала так называемую декоммунизацию. “Задолго до принятия парламентом закона о декоммунизации, еще в прошлом году, городская власть уже начала делать первые шаги в этом направлении. Уже многим улицам, которые в свое время были переименованы в честь тех или иных лиц, или отражают тоталитарный, коммунистический режим, возвращены их исторические названия. Еще до принятия закона, в арках возле Киевсовета была закрыта плитку с советской символикой”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в Киевсовете отдельно также готовится проект решения о демонтаже коммунистической символики в метрополитене города.