Столичные власти выделили 3 миллиона гривень на проезд в метро участникам АТО

Депутаты Киевсовета поддержали проект решения «О внесении изменений к некоторым решениям Киевсовета относительно предоставления помощи киевлянам-участникам антитеррористической операции и семьям киевлян, погибших во время проведения антитеррористической операции». Об этом сообщается на официальном портале КГГА.

Так, согласно документу, для компенсации участникам АТО стоимости проезда городским пассажирским транспортом будет выделено 3 млн 300 тыс. грн. Как рассказал руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, комплексные проездные билеты приобретут в КП «Киевский метрополитен».

«Это позволит нам, наконец-то, выполнить задание мэра и обеспечить проездными билетами на все виды транспорта (кроме маршруток и городской электрички) киевлян-участников АТО. Кроме того, этим документом мы решаем и вопросы финансирования психологической помощи бойцам АТО. Так, для обеспечения оказания комплексной социально-психологической помощи киевлянам-участникам АТО, членам их семей и членам семей погибших во время АТО будет выделено 1 миллион 14 тысяч гривень», – рассказал Владимир Бондаренко.

Он добавил, что решением Киевсовета предусмотрено 227 млн 536 тыс. грн на предоставление единовременной адресной социальной материальной помощи отдельным категориям социально незащищенных слоев населения, ветеранам войны м. Киева, а также 1 млн 875 тыс. грн – на обеспечение предоставления помощи на погребение киевлян-участников АТО и компенсацию расходов, связанных с дорогостоящим лечением, в том числе эндопротезированием и протезированием глаза.

Для обеспечения бесплатного погребения киевлян-участников антитеррористической операции, на которых не распространяется действие статьи 14 Закона Украины «О погребении и похоронном деле», из городского бюджета выделено 1 млн 500 тыс. грн.