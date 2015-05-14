В центре Киева на День Европы ограничат движение транспорта

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, 16 мая в столице пройдет ряд мероприятий ко Дню Европы, из-за чего в центре столицы предусмотрено перекрытие движения транспорта.

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В частности, с 8:00 15 мая до 6:00 17 мая будет перекрыто движение транспорта на Михайловской площади для монтажа и демонтажа сцены; с 8:00 до 22:00 16 мая – на Михайловской площади и парковочной площадке возле Министерства иностранных дел Украины.

С 11:00 до 13:00 16 мая будет ограничено движение транспорта во время велопробега «Критериум ко Дню Европы» на улице Михайловской на отрезке от Михайловской площади до Майдана Незалежности; с 10:00 до 15:00 - на улице Крещатик (отрезок от улицы Трехсвятительской до Бессарабской площади).

С 11:30 до 14:30 16 мая будет ограничено движение транспорта во время легкоатлетического пробега «Euro Run 2015» по маршруту: Михайловская площадь – улица Большая Житомирская – Львовская площадь – улица Ярославов Вал – улица Владимирская – Михайловская площадь.