Очередная смерть в доме Чечетова: 35-летний киевлянин выпал с 15 этажа

В Киеве 35-летний мужчина выпал с 15 этажа многоэтажки, в которой жил покойный экс-депутат Михаил Чечетов.

Инцидент произошел вчера, около восьми часов вечера. Он упал на асфальт и, к сожалению, не выжил.

Как оказалось, погибший не был жильцом дома по ул. Мишуги 2, а пришел в гости к друзьям, живущим в одной из квартир, сообщает Сегодня.

Люди выпивали и общались, а на общий балкон вышли покурить. Позже компания вернулась в квартиру, а мужчина остался на балконе, сказав "я сейчас подойду".

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Издание отмечает, что в данный момент проходит экспертиза, которая выяснит уровень алкоголя в крови погибшего.

Правоохранители отметили, что инцидент не связан с политической деятельностью. Кроме несчастного случая рассматривается версия самоубийства – правоохранители проверяют, были ли у покойного причины для суицида.

Напомним, в этом же доме 28 февраля покончил с собой Михаил Чечетов, выпрыгнув из окна.