Святославу Вакарчуку присвоили звание почетного гражданина Киева
За соответствующий проект решения проголосовали 77 из 97 присутствующих депутатов Киевсовета.
Столичный городской совет присвоил звание “Почетный гражданин города Киева” певцу, композитору, лидеру рок-группы “Океан Эльзы”, общественному активисту Святославу Вакарчуку.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 77 из 97 присутствующих в сессионном зале депутатов.
Почетное звание Вакарчуку присвоено за выдающиеся личные заслуги в культурном и социальном развитии столицы и активную общественную деятельность.
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Отмечается, что певец внес не только значительный вклад в музыкальную культуру столицы, но и способствовал развитию образования и науки, основав благотворительный фонд “Люди будущего”.
Как известно, Вакарчук - заслуженный артист Украины, народный депутат Украины 6-го созыва (с 2007 по 2008). Кандидат физико-математических наук (2009).
Сегодня Вакарчуку исполняется 40 лет.