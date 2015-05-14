Святославу Вакарчуку присвоили звание почетного гражданина Киева

Столичный городской совет присвоил звание “Почетный гражданин города Киева” певцу, композитору, лидеру рок-группы “Океан Эльзы”, общественному активисту Святославу Вакарчуку.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект решения проголосовали 77 из 97 присутствующих в сессионном зале депутатов.

Почетное звание Вакарчуку присвоено за выдающиеся личные заслуги в культурном и социальном развитии столицы и активную общественную деятельность.

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Отмечается, что певец внес не только значительный вклад в музыкальную культуру столицы, но и способствовал развитию образования и науки, основав благотворительный фонд “Люди будущего”.

Как известно, Вакарчук - заслуженный артист Украины, народный депутат Украины 6-го созыва (с 2007 по 2008). Кандидат физико-математических наук (2009).

Сегодня Вакарчуку исполняется 40 лет.