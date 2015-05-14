Радуцкий: "Новый подход к частным инициативам и бизнесу позволяет привлечь значительные инвестиции в медицинскую отрасль"

Как сообщает пресс-служба КГГА, создание центра в Киеве, инициировано литовским представительством компании и является примером значительных инвестиций в медицину Украины странами ЕС.

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На западе «Британский офтальмологический центр» передал Александровской больнице для лечения бойцов АТО одну из разработок – интраокулярные линзы («искусственные хрусталики») на сумму 22 тыс. фунтов. Их вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине Марюс Януконис.

Открытие центра посетил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

«Я очень благодарен, что несмотря на сложные для страны времена находятся люди, которые не боятся вкладывать средства в нашу экономику, не боятся вкладывать средства в Украину. Сегодня городская власть во главе с Киевским городским председателем Виталием Кличко является другой в подходах к бизнесу и частным инициативам, в том числе и в медицине. Ведь работающий бизнес – это налоги, это лекарство для муниципальных больниц. Мы стремимся, чтобы иностранные страны увидели, что можно вкладывать средства в наше государство, что в Украине и городе Киеве можно вести бизнес», – отметил во время общения с журналистами заместитель председателя КГГА.