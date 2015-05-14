В Киеве появятся центры защиты прав потребителей коммунальных услуг

Концерн также позволит ликвидировать долги, которые образовались в предыдущие годы. За это решение проголосовало большинство депутатов Киевсовета во время сессии Киевсовета 14 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Представляя проект решения, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что создание концерна является очередным шагом на пути к оптимизации работы системы управления жилищно-коммунальным хозяйством и позволит, прежде всего, не повышать тариф на содержание домов и придомовых территорий.

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«Концерн будет заниматься погашением долгов и будет объединять в себе ряд сервисных центров для населения. Мы ликвидируем старые предприятия, которые много лет накапливали долги, не заботясь о развитии и улучшении услуг для населения. Ведь в каждом районе уже созданы более эффективные с позиции менеджмента отдельные управляющие компании. Именно они на уровне района будут обеспечивать юридическое, организационное, финансовое сопровождение деятельности районной системы ЖКХ, руководить работой ряда ЖЭКов, которые превращаются в действенные ремонтно-эксплуатирующие участки. Ремонтные участки остаются на местах с необходимым для работы штатом мастеров, дворников, слесарей и т. п, но существенно сокращаются должности руководителей и затраты на их содержание», – отметил Петр Пантелеев.

В составе концерна предполагается создание сети клиентских точек, которые будут заниматься защитой прав и интересов киевлян, особенно в отношениях с монополистами. Центры будут работать по принципу единого окна и принимать заявки о всех жилищных и коммунальных услугах, предоставляемых населению Киева.