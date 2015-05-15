КГГА утвердила проект реконструкции кинотеатра "Жовтень" (документ)

Согласно документу, предполагается реконструкция 6 кинозалов, кафе на 35 мест, конференц-зала и помещений общего пользования, сообщает Украинская правда со ссылкой на распоряжение КГГА.

На строительные работы выделено чуть более 31 миллиона гривень, еще 10,3 миллиона гривен потратят на покупку мебели и оборудования.

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Предполагается, что будет создано 32 рабочих места.

Реконструкция должна быть проведена в течение 6,5 месяца.

Как известно, поздно вечером 29 октября 2014 года произошел пожар в кинотеатре "Жовтень". Огнем уничтожена крыша на площади 300 кв. м. Жертв и пострадавших не было.

Ущерб от пожара оценивают в 7 миллионов гривень.

1 ноября глава МВД Арсен Аваков сообщил, что милиция задержала двух человек, которые подожгли зал кинотеатра "Жовтень".