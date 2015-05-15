Депутаты развернули войну против МАФов "Киевхлеба" (фото)

Об этом сообщает «Украинская правда».

"Спасибо Dmitriy Belotserkovets за реакцию на мое депутатское обращение и демонтаж позорного киоска "Киевхлеб" с нашего газона на пересечении улиц Овручская – Делегатский переулок", - написала Елена Ескина в Facebook.

"Но я еще жду привлечения к ответственности за противоправные действия должностных лиц "Киевхлеба". Прошу также обратить внимание и на расположение других киосков этой торговой марки в Киеве и привести в соответствие с требованиями действующего законодательства", - подчеркнула она.

Как сообщила Ескина, киоск на Овручской стоял незаконно, потому что был расположен на зеленой зоне перед домом.

"Не понятно, зачем вообще ставить эти киоски. Если "социальный хлеб" действительно "социальный", то не надо тратить дополнительные средства на установку МАФов – его можно просто продавать в супермаркетах или других магазинах. У нас город на рынок превращается", - возмутилась Ескина.

Она рассказала, что "Киевхлеб" поставил киоск прямо на газоне, потому что, оказывается, на месте, где должен стоять этот ларек, стоит другой незаконный МАФ.

Читайте такжеКличко обещает разработать единый стандарт вида МАФов

По словам депутата, чтобы убрать ларек с зеленой зоны, она обратилась к директору Департамента благоустройства Дмитрию Белоцерковцу, также написала депутатское обращение, сообщила главе Шевченковского района, что киоск без никаких разрешений стоит на зеленой зоне.

"Этот киоск не просто передвинули, а убрали совсем. Будет ли он установлен повторно и где именно, я не знаю. Но если он снова появится где-то на газоне, я буду добиваться его демонтажа", - отметила Ескина.

В то же время, как сообщают столичные жители, "Киевхлеб", несмотря на их жалобы, продолжает уничтожать своими киосками газоны и клумбы и перекрывать тротуары.

На улице Градинской ларек установили на газоне возле супермаркета, на улице Лаврухина – просто на тротуаре, на Луначарского, 1/2 – на газоне перед домом, на Лесном массиве – на единственном клочке травы на придомовой территории.