"Киевэнерго" создало онлайн-карту отключений горячей воды
13:21, 15 мая 2015Киев
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Сейчас на карте информируют лишь об отключениях горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями.
Пока "Киевэнерго" информирует лишь об отключениях из-за гидравлических испытаний / kyivenergo.ua
На сайте ПАО "Киевэнерго" появилась интерактивная карта с информацией об отключениях горячей воды.
"Выберите админрайон и улицу, на которой Вы живете, чтобы узнать сроки проведения гидравлических испытаний в 2015 году", - отмечается в сообщении "Киевэнерго".
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Также в компании отметили, что на данный момент испытания теплосетей проходят в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Оболонском районах столицы.
Ранее УНИАН сообщал, что "Киевэнерго" отключило от горячей воды более 2,7 тысячи домов.
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