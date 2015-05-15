"Киевэнерго" создало онлайн-карту отключений горячей воды

На сайте ПАО "Киевэнерго" появилась интерактивная карта с информацией об отключениях горячей воды.

"Выберите админрайон и улицу, на которой Вы живете, чтобы узнать сроки проведения гидравлических испытаний в 2015 году", - отмечается в сообщении "Киевэнерго".

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Также в компании отметили, что на данный момент испытания теплосетей проходят в Голосеевском, Подольском, Шевченковском и Оболонском районах столицы.

Ранее УНИАН сообщал, что "Киевэнерго" отключило от горячей воды более 2,7 тысячи домов.