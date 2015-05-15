Вчера в Киеве задержали "19 наиболее агрессивных болельщиков" - МВД

Об этом сообщается на сайте ГУМВС Украины в г. Киеве.

"Вблизи НСК «Олимпийский» правоохранители обнаружили группу агрессивно настроенных болельщиков с медицинскими масками на лице и деревянными палками в руках. Их доставили в райуправление", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что на улице Большой Васильковской во время профилактической беседы с фанатами кто-то из них бросил на проезжую часть улицы несколько дымовых шашек.

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Также отмечается, что у одного из задержанных изъяли три полиэтиленовых пакетика и пластиковую колбу, содержащую порошкообразное вещество зеленого цвета.

"В райуправлении эти граждане предоставили письменные пояснения относительно своего поведения. После установления их личностей и проведения профилактической беседы с ними, они покинули территорию милицейского подразделения", - отметили в МВД.

Напомним, вчера "Днепр" вышел в финал Лиги Европы. Матч с "Наполи" завершился победой днепропетровцев со счетом 1:0.