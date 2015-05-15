Кличко: Киев - безопасная европейская столица для бизнеса и туризма

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с делегацией представителей СМИ, туроператоров и туристических агентств Турции, передает пресс-служба мэра.

Мэр рассказал о туристическом потенциале Киева и пригласил жителей Турции посетить украинскую столицу.

“Киев – уникальный город с богатой историей и культурой. Именно в Киеве вы можете посетить более чем 1000 церквей, монастырей и других религиозных комплексов, некоторые из которых включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Киев – это не только современный мегаполис, но и гостеприимный и открытый европейский город. У нас очень вкусная кухня и множество ресторанов на любой вкус. Привлекательные цены в сравнении с другими европейскими столицами”, - отметил Виталий Кличко.

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Он рассказал, что в Киеве создано 14 туристско-информационных центров, где туристы могут получить всю необходимую информацию о городе. А также в столице постоянно проходят различные фестивали и культурные мероприятия на любой вкус.

Виталий Кличко подчеркнул, что городская власть вместе с правоохранителями заботится о безопасности киевлян и гостей города и внедряет соответствующие меры.

“В связи с ситуацией, которая сложилась на Востоке страны, некоторые туристы опасаются ехать в столицу Украины. Еще раз хочу подчеркнуть, что Киев – безопасный город. Поэтому мы ожидаем увеличения туристических потоков и радостно приглашаем в Киев гостей из Турции”, - отметил Виталий Кличко.