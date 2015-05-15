Киевлянин избил коммунальщика во время демонтажа МАФа

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МВД Украины в Киеве, 14 мая в 02.00 в дежурную часть Шевченковского районного управления милиции поступило сообщение, что по улице Ольжича неизвестный нанес телесные повреждения сотруднику указанного предприятия.

На месте происшествия правоохранители установили, что во время проведения коммунальщиками демонтажа незаконно установленных МАФов владелец одного из них напал на работников коммунального предприятия. «Защищая свой незаконный бизнес, киевлянин набросился с кулаками на одного из них», - отмечается в сообщении милиции.

Мужчина пытался скрыться от работников милиции, но был задержан. «При осмотре у беглеца правоохранители изъяли предмет, похожий на оружие», - говорится в сообщении.

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Начато уголовное производство по статье 296 УК (хулиганство). Киевлянину 1978 года объявили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Изъятый у подозреваемого пистолет направлен на экспертизу.

За хулиганские действия мужчине грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщают в главке.