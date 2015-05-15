В Киеве открывается выставка цветов с европейскими композициями (фоторепортаж)

Специально ко Дню Европы на Певческом поле Печерского ландшафтного парка отроется выставка цветов «Украина Европейская», посвященная странам Евросоюза по случаю 65-летия создания ЕС.

В КГГА рассказали, что ландшафтные дизайнеры «Киевзеленстроя» стремились передать особенность и колорит каждой из первых стран-участниц.

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«Киевляне и гости столицы смогут увидеть цветочные композиции, выполненные в цветах флагов первых десяти стран – членов ЕС», - добавили в администрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по поручению мэра Киева Виталия Кличко создан специальный бесплатный маршрут, который будет подвозить киевлян до Певческого поля, где с 16 мая открывается выставка цветов.

Маршрут бесплатного автобуса: станция метро «Дружбы народов» – улица Кутузова, станция метро «Арсенальная» – улица Ивана Мазепы – Певческое поле.

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Информационные таблички будут изготовлены на двух языках: украинском и английском. Автобусы будут курсировать в выходные и праздничные дни с 8.30 до 21.30.

С расписанием движения можно ознакомиться на сайтах КП «Киевпаcстранс» и КО «Киевзеленстрой», а также на конечных остановках.