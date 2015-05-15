Кличко проинспектировал ремонт подъездов в Оболонском районе столицы (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

«В этом году в более 300 столичных домах состоится ремонт подъездов. За деньги, которые мы как городская власть нашли на эти нужды. Чтобы подъезды отвечали надлежащим условиям. Устанавливаем металлопластиковые окна, что увеличит теплосбережение, благоустраиваем прокладки телекоммуникаций», – подчеркнул Виталий Кличко, пишет газета "Крещатик".

Мэр также отметил, что ЖЭКи работают неэффективно. И столичная власть делает все, чтобы в Киеве состоялась реформа ЖКХ.

Кличко отметил, что ремонтные работы должны происходить качественно, а за порядок в домах и на придомовых территориях несут ответственность руководители районов, в подчинении которых находятся руководители ЖЭКов.

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«Сейчас мы приехали на проверку ремонта подъездов. А здесь «потемкинские деревни» устроили, как только узнали, что я приеду. Слышал, что еще свежая краска не высохла. У меня складывается впечатление, что для того, чтобы был порядок, нужно приехать на место лично и ругаться. Я физически не могу приехать в каждый двор и зайти в каждый подъезд. Мэр один, но в каждом районе есть руководитель, который непосредственно отвечает за данную территорию. У него в подчинении находятся, в частности, руководители ЖЭКов, которые ответственны за наведение порядка в подъездах и на придомовых территориях, и получают за это зарплату, – отметил Виталий Кличко. – Вот здесь засыпали свежим асфальтом ямы. Я приеду сюда в конце июля, если не будет заасфальтирована должным образом вся придомовая территория у этого дома, будем разговаривать с главой района по-другому», – подчеркнул мэр.