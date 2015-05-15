В Киеве красными бабочками почтили память жертв СПИДа (фоторепортаж)

В Киеве по случаю Всемирного дня памяти жертв ВИЧ/СПИДа мемориал "Красная лента" украсили бабочками.

Справка УНИАН. Впервые Всемирный День памяти умерших от СПИДа был отмечен в 1983 году в американском городе Сан-Франциско.

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Организаторами акции стали люди, которых лично коснулась эпидемия. С того времени ежегодно каждое третье воскресенье мая миллионы человек по всему миру отмечают этот день.