В Киеве красными бабочками почтили память жертв СПИДа (фоторепортаж)

17:05, 15 мая 2015
Киев
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Каждое третье воскресенье мая в мире вспоминают жертв ВИЧ/СПИДа.

В Киеве по случаю Всемирного дня памяти жертв ВИЧ/СПИДа мемориал "Красная лента" украсили бабочками.

Справка УНИАН. Впервые Всемирный День памяти умерших от СПИДа был отмечен в 1983 году в американском городе Сан-Франциско.

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Организаторами акции стали люди, которых лично коснулась эпидемия. С того времени ежегодно каждое третье воскресенье мая миллионы человек по всему миру отмечают этот день.

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