Киев сегодня празднует День Европы

Сегодня в Киеве празднуют День Европы. Основные официальные мероприятия состоятся на Михайловской площади.

Как сообщает пресс-служба КМДА, уже традиционно День Европы начнется флеш-мобом барабанщиц Киевского государственного дома художественного и технического творчества, который будет проходить с 10:30 до 10:35. С 10:40 до 10:55 состоится выступление сводного военного оркестра гарнизона города Киева.

К участию в официальной церемонии открытия, которая продлится с 11:00 до 11:40, приглашены почетные гости: руководство государства и города, а также послы государств - членов ЕС. Во время церемонии торжественно прозвучат Государственный гимн Украины и гимн Европейского союза в исполнении сводного оркестра гарнизона г. Киев.

С 11:40 до 11:50 будет проходить музыкальная композиция в исполнении Образцово-показательного оркестра Вооруженных сил Украины.

После этого, с 11:45 - 11:55 состоится танцевальная зарядка «FunUp».

С 11:00 до 17:00 будет проходить работа развлекательно-спортивных локаций.

С 11:55 до 14:30 состоится велопробег «Критериум ко Дню Европы», с 12:00 - 14:00 - легкоатлетический пробег «EuroRun 2015».

С 12:40 - 14:25 можно будет посетить концертную программу с участием муниципальных коллективов: Киевского академического муниципального духового оркестра, Украинский академического фольклорно-этнографического ансамбля «Калина», Академического камерного хора «Крещатик», ансамбля солистов «Благовест», ансамбля музыки народов мира «Горлица - АРТ».

С 12:30 - 14:00 состоится прием от Киевского городского головы в Дипломатической академии при МИД Украины для почетных гостей.

С 14:00 до 14:10 будет проходить награждение участников легкоатлетического пробега «EuroRun 2015».

Работа Дискуссионного клуба запланирована с 14:00 до 16:30.

С 19:30 до 21:10 День Европы ярко завершат выступление Государственного академического оркестра «РадиоБенд Александра Фокина» и Световое шоу, которое символизирует единение Украины и стран Европейского Союза.

Мероприятия в рамках Дня Европы продлятся до 23 мая.