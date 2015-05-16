На проведение Дня Европы в Киеве выделили 96 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом заявила заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анна Старостенко.

Читайте такжеКиев сегодня празднует День ЕвропыПо ее словам, к организации и проведению праздника в Киеве, кроме городских властей, присоединилось большое количество волонтеров, общественных организаций, партнеров городских властей, а также представители европейских делегаций.

«Все наши партнеры помогали нам не только в содержательной и информационной, но и в финансовой части создания праздника. Так, из столичного бюджета город выделил всего 96 тыс. грн – на техническое обеспечение мероприятия: аренда техники, установка освещения, обеспечение звука во время концерта. Остальные расходы, а это более полумиллиона гривень, взяли на себя наши партнеры и спонсоры», – пояснила Анна Старостенко.