На "Петровке" под поезд попал пассажир. Движение поездов возобновлено
17:26, 16 мая 2015Киев
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На станции киевского мето "Петровка" женщина бросилась под поезд и погибла.
Движение поездов остановлено на всей линии \ Фото Twitter@olarhat
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, инцидент произошел около 16:30, в результате чего было временно прекращено движение поездов на этой ветке.
По предварительным данным, женщине около 40 лет, ее личность устанавливается.
На данный момент движение поездов метрополитена восстановлено в обычном режиме.
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