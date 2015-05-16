На "Петровке" под поезд попал пассажир. Движение поездов возобновлено

17:26, 16 мая 2015
Киев
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На станции киевского мето "Петровка" женщина бросилась под поезд и погибла.

Движение поездов остановлено на всей линии \ Фото Twitter@olarhat

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Киеве, инцидент произошел около 16:30, в результате чего было временно прекращено движение поездов на этой ветке.

По предварительным данным, женщине около 40 лет, ее личность устанавливается.

На данный момент движение поездов метрополитена восстановлено в обычном режиме.

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