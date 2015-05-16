В Киеве начались празднования Дня Европы

Продолжили выступлением военного оркестра и речами послов ЕС. «Для многих стран-членов ЕС День Европы – это событие, это традиция, это обычай. Но для нас это праздник – праздник принадлежности к Европе и борьба на переднем крае Европы. Я всегда говорил, что Европа должна быть солидарна с нами и должна присутствовать здесь, в Украине, ведь Украина – часть Европы и исторически, и ментально», – сказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает радио "Свобода".

Читайте такжеПорошенко: Украина проводит реформы, чтобы стать настоящим европейским государствомК поздравлениям Украины с помощью видеосвязи присоединился и президентЕвропарламента Мартин Шульц.

«В этом году это празднование приобрело новое значение и то, что сегодня происходит в Украине касается всех европейцев. С подписанием соглашения об ассоциации вы твердо выбрали европейский путь, и мы поддерживаем этот европейский выбор. До сих пор, когда я вспоминаю последние полтора года, я поражен страданиями, которые пережил украинский народ. По всей Европе мы слышим о трагедии семей, тысячах жертв, убитых на Майдане и на Востоке страны, о более, чем миллионе украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома. На этом длинном и сложном пути позвольте мне заверить вас в полной поддержке и твердой солидарности Евросоюза с Украиной», – подчеркнул он.

День Европы – праздник, отмечаемый в странах Евросоюза 9 мая, в Украине же – ежегодно с 2003 года в третью субботу мая. Украина является единственной страной, которая не будучи членом Евросоюза отмечает День Европы.

Кроме музыкального действа, на Михайловской площади 16 мая будет работать зона тематического StreetArt, где попытаются установить два рекорда Украины. В частности, планируется создать огромный трезубец из 10 тыс. шурупов и флаг Украины площадью в 50 кв м из отпечатков ладоней.

Вечером День Европы ярко завершит выступление Государственного академического оркестра «Радиобенд Александра Фокина» и световое шоу, которое символизирует единение Украины и стран Евросоюза.

В целом мероприятия в рамках Дня Европы в Украине продлятся до 23 мая.