В Киеве подростки разбили мемориальную доску советскому маршалу Жукову

Сегодня в столице на улице Жукова молодые люди в масках разбили мемориальную доску в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Об этом сообщает ГУМВД Украины в городе Киеве на своем официальном сайте.

Согласно обнародованной информации, все участники происшествия были доставлены в районное управление милиции.

"В дежурную часть Деснянского райуправления столичной милиции поступило сообщение, что на улице Жукова 14 человек в масках с помощью кувалд и ломов на фасаде дома сбивают бетонную табличку. На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденную мемориальную доску", - сообщает МВД.

Согласно информации МВД, участники группы - жители города Киева и Киевской области, студенты и школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о декоммунизации"В настоящее время решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или повреждение памятников - объектов культурного наследия). Проводится дальнейшая проверка", - поясняет МВД.

Как сообщал УНИАН, Киевский городской совет, согласно закону о декоммунизации Украины, принял решение, согласно которому на зданиях и сооружениях, относящихся к коммунальной собственности территориальной общины столицы, будет демонтирована коммунистическая символика.