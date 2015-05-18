У Кличко сообщили, что за год в детсадах Киева удалось восстановить 3,5 тысячи мест

За минувший год в столице удалось восстановить 3,5 тысячи мест в детских садах. Об этом в интервью Gazeta.ua заявила заместитель главы КГГА Анна Старостенко.

По ее словам, эта цифра равнозначна открытию 74 групп или 12 детских садов.

“Начиная с прошлого года мы пересматриваем договора аренды и возвращаем те помещения, которые использовались не по своему целевому назначению. Всего мы насчитали уже 57 таких помещений. Так, в Соломенском районе идет реконструкция детсада № 383. Надеемся, что 1 сентября он откроет свои двери для малышей. Также, планируется открыть еще 2 детских сада: в Голосеевском и Дарницком районах”, - подчеркнула зам главы КГГА.

“В столице существует много учебных заведений, помещения которых совмещают и школы, и детсады. В таких случаях мы пытаемся переместить учащихся в соседние школы, освобождая дополнительные места для дошкольников”, - добавила она.

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В целом, как отметила Анна Старостенко, первоочередного устройства в дошкольные учебные заведения Киева требуют более 14 тыс. детей. При этом в течении 2014 года киевские детские сады пополнили 2700 детей из семей переселенцев.

Анна Старостенко также обратила внимание на невыполнение застройщиками своих обязательств по строительству наряду с жилыми комплексами объектов социальной инфраструктуры.

При этом, по ее словам, по инициативе Виталия Кличко Киев обратился в Министерство здравоохранения и уже получил согласие на предложение открывать детские сады во встроенных помещениях жилых домов.