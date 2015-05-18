Власти Киева передали правоохранителям документы по 45 незаконным стройкам

Об этом заявил заместитель главы КГГА Павел Рябикин, сообщает РБК-Украина.

По его словам, при этом, незаконных строек в столице может быть и больше, и выявлять их помогает общественность - активисты, журналисты, сообщающие о подозрительной строительной активности.

"Дело в том, что начиная с 2010 года в Украине действует Закон о градостроительной деятельности, который лишил местные органы власти механизмов контроля. Их функции сводятся к выделению земли, выдаче градостроительных условий и ограничений. Далее строительство контролируют органы Государственного архитектурно-строительного контроля. Используя это некоторые застройщики выходят на участки, на которые они не имеют права, и начинают самовольное строительство", - пояснил Рябикин.

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Замглавы КГГА подчеркнул, что на сегодня с городской милицией существует взаимопонимание и она помогает демонтировать самовольные строительные площадки. "К сожалению, возникают стычки с так называемыми титушками, но авторитет милиции, власти и киевлян одерживает победу. Сейчас мы снесли около 10 таких незаконных стройплощадок. И это только начало. Есть волевое решение Виталия Кличко, на нашей стороне киевляне и закон, поэтому борьба будет продолжаться", - добавил он.

"Виталий Кличко нам поставил четкую задачу - остановить строительный беспредел в Киеве, изучать мнение общественности города о целесообразности возведения того или иного объекта, особенно когда речь идет о строительстве вблизи уже существующих жилых домов", - отметил Рябикин.

По его словам, Киевская городская государственная администрация и Киевсовет инициировали внесение некоторых изменений в градостроительное законодательство и подали соответствующие предложения на рассмотрение в Верховную Раду Украины.

"Надеемся, что уже осенью мы вернем под контроль все, что происходит в нашем городе в части строительства", - заявил Рябикин.