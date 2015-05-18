Столичные власти сохранят бесплатный проезд для льготников

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что киевская власть делает все, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на незащищенные слои населения, в частности, и в вопросе тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Поэтому, согласно решениям Киевсовета, предоставляется право на льготный проезд отдельным категориям граждан, который возмещается за счет местного бюджета. По состоянию на 1 января 2015 года количество таких льготников в наземном транспорте столицы составляет почти 300 000 человек, в подземном – более 450 000 человек.

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«Мы сохранили бесплатный проезд или сделали компенсацию для киевлян, которые относятся к льготным категориям населения. Несмотря на то, что Кабинет Министров не компенсирует нашему городскому бюджету проезд пенсионеров, мы оставили бесплатный проезд для киевских пенсионеров, а также для участников войны, детей войны, ветеранов труда, которые тоже являются пенсионерами и проживают в Киеве, и для некоторых других категорий льготников. Также сохранился льготный проезд для киевских школьников и студентов. Мы делаем и будем делать все, чтобы социально незащищенные киевляне минимально ощутили на себе финансовую нагрузку в эти непростые времена», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Новый закон, который вступит в силу с 1 июня, уменьшает количество категорий лиц, которым предоставляются льготы на проезд в общественном транспорте. Так, согласно закону, теряют право на льготный проезд отдельные категории граждан, проезд которых возмещался за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. В частности, речь идет об участниках войны, детей войны, ветеранов труда, жертв нацистских преследований, членам семьи погибшего (умершего) ветерана войны и другие категории льготников.

Ранее УНИАН сообщал, что департамент транспортной инфраструктуры Киева обратился к Кабинету министров, Министерству экономического развития и торговли и Министерства инфраструктуры с инициативой сохранения полномочий местных органов исполнительной власти в сфере регулирования тарифов на перевозки пассажиров.