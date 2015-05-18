Акция солидарности с крымскими татарами в Киеве (видео)

Траурный митинг проходит с участием лидеров и активистов национального движения крымских татар, сообщает Радио Свобода.

18 мая, в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма, в Украине и за рубежом запланирован ряд памятных мероприятий к 71-й годовщине этой трагической даты.

Как сообщают корреспонденты УНИАН, такие мероприятия проводят и в других украинских городах.

Читайте такжеВ Симферополе полиция задержала 60 участников автопробега: "Повезли в райотдел. Грузили, как скот"Так, в Волынской области состоялся митинг-реквием, посвященный Дню скорби и памяти жертв депортации крымских татар с полуострова - в Луцке представители власти и общественности города на Замковой площади минутой молчания почтили погибших во время упомянутых событий и возложили цветы к памятному знаку, а в Сумах в рамках мероприятий, посвященных Дню скорби и памяти жертв депортации крымских татар с полуострова, на майдане Независимости, возле здания городского совета подняли флаг крымскотатарского народа.

Справка. 18 мая – День памяти жертв депортации крымскотатарского народа из Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего были депортированы более 180 тысяч человек.